Перепись населения России пройдет с использованием современных технологий. ФАН-ТВ

В Москве прошла международная конференция «Цифровая повестка для статистики». Технологические изменения последних лет привели к цифровизации экономики и общества, росту объемов и способов получения данных.

В октябре 2020 года в России пройдет перепись населения с использованием новых технологий.

«В России сейчас будет первая цифровая перепись. Мы получим более качественные данные, мы получим их быстрее чем обычно, когда будем использовать электронные переписные листы. Наши бумажные переписные листы, с которыми ходили наши переписчики, уже однозначно канули в прошлое», — говорит Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата.

В этом году Республика Беларусь провела первую в СНГ цифровую перепись населения. В стране использовали три варианта переписи, любой из которых могли выбрать жители: интернет-перепись, перепись на стационарном участке и по месту жительства. Сотрудники приходили с электронными планшетами на дом. Эти же варианты будут использовать в нашей стране.