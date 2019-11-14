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Россия признает Аньес врио президента Боливии

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Россия признает Аньес врио президента Боливии

Москва, 14 ноября. Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он пояснил, что Аньес заняла этот пост в соответствии с правовыми нормами. При этом замминистра указал на то, что события в Боливии эквивалентны госперевороту. Кроме того, по словам Рябкова, в России насторожены отсутствием кворума в парламенте при голосовании по кандидатуре Аньес.

«Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно Аньес будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — добавил дипломат.

Так или иначе, как подчеркнул Рябков, все, что сейчас происходит в Боливии, — это внутреннее дело латиноамериканской страны. Кроме того, он призвал другие страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в этом государстве.

Напомним, 20 октября в Боливии прошли выборы и победу в первом туре одержал Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса отказался признавать результаты. В итоге в крупных городах страны начались протестные выступления.

10 ноября вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку, после этого политик объявил о том, что оставит высокий пост, а затем уехал в Мексику.  Оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес приняла на себя обязанности врио президента страны. Несмотря на то, что в парламенте не проходило голосование по этому вопросу, Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий Аньес.

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Источник: РИА Новости
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