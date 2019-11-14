Более 50 соглашений подпишут на деловой площадке VIII СПбМКФ. ФАН-ТВ

В Северной столице открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Традиционно он развернется в нескольких направлениях, среди них деловая и фестивальная программы, а также деловая площадка для подписания соглашений в культурной сфере.

Ежегодно тысячи экспертов в области культуры со всего мира принимают участие в форуме. Среди гостей звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты.

В этом году деловая площадка Петербургского международного культурного форума отмечает свой первый юбилей — она проходит в пятый раз. Это место, где объединяются культура и бизнес. На площадке запланировано более 20 мероприятий и рекордное количество соглашений.

Здесь договариваются о зарубежных гастролях, научных конференциях инвестициях в культуру и строительстве новых объектов. Деловую площадку посещают зарубежные гости, среди них в этом году представители музея Виктории и Альберта из Лондона. Они поделятся опытом в сфере сувенирной торговли. По словам куратора деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума Кристины Трубиновой, сейчас важно расставить акценты с зарубежными партнерами на долгосрочных проектах и соглашениях.

«Нужно отметить, что за прошедшие годы наш самый главный итог, конечно, как площадки, которая позиционирует прямую связь с бизнесом и с экономикой в области культуры — это цифры. Поэтому нужно отметить, что за эти годы количество участников составило 16 тысяч. У нас было подписано более трехсот соглашений с 2015 года в сфере культуры, бизнеса, диалога в первую очередь между культурой и бизнесом. В 2015 году было подписано соглашение ПАО «ЛУКОЙЛом» и Министерством культуры о строительстве малого театра в Когалыме. Плоды, которые мы сейчас ощутили уже в 2019 году, буквально весной в Когалыме открылся новый филиал малого театра», — рассказала Кристина Трубинова, куратор ДП VIII СПбМКФ, заместитель гендиректора Бахрушинского музея.

Уже в первый день форума были подписаны десятки соглашений, среди них договор о сотрудничестве между Русским музеем и Приморской государственной картинной галереей. Также директор Русского музея Владимир Гусев подписал соглашение с Центральной городской публичной библиотекой имени В.В. Маяковского, соглашения о сотрудничестве по организации и обеспечению деятельности в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» на базе Государственного учреждения культуры Республиканского художественного музея имени Ц.С. Сампилова.

Состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между Русским музеем и Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы.

«На каждом форуме мы подписываем много соглашений, каждое соглашение — это жест формальный, но ему предшествует большая работа, мы подписываем только с теми, с кем уже давно работаем, а главное, чтобы эта работа шла потом. Задача культурного форума — это установление контактов, обмен информацией, но вся работа потом», — говорит Владимир Гусев, директор Государственного Русского музея.

В этом году один из важнейших договоров удалось подписать в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны» — в 2020 году «Русские сезоны» пройдут во Франции и Бельгии. В общей сложности на деловой площадке будет подписано более 50 соглашений, половина из которых — с иностранными партнерами.

Изменился подход к церемонии «Меценат года»: теперь директора культурных учреждений самостоятельно выдвигают имена тех, к кому обращались за поддержкой.

Общая сумма пожертвований за 2019 год составила более одного миллиарда рублей. Количество номинаций несколько сократилось, но среди них остались ключевые: «Прорыв года», «Меценат года» и «Особый вклад в культуру».