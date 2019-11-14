Макей примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии

Москва, 14 ноября. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прибудет в Россию с рабочим визитом 18 ноября. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетит Россию 18 ноября по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В рамках визита Макей примет участие в совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

«Состоится ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси. Визит пройдет в преддверии 20-летия подписания договора о создании Союзного государства», — пояснила Захарова.

Кроме того, 18 ноября состоится встреча главы МИД РФ с бывшим вице-канцлером Германии и экс-министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. 20 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Бахрейна Халедом Бен Ахмедом Аль Халифой, который прибудет в Москву с рабочим визитом. Главы МИД России и Бахрейна обсудят развития двустороннего сотрудничества, а также затронут вопросы наращивания инвестиционного партнерства.

В этот же день Сергей Лавров примет участие в вечере памяти российского дипломата Анатолия Добрынина, который занимал должность посла СССР в США с 1962 по 1986 год.