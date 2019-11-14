В Госдуме посоветовали россиянам освоить часть профессий, занимаемых трудовыми мигрантами

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Worki, трудовые мигранты ожидают большую оплату труда по таким профессиям, как грузчик, кассир и водитель, нежели россияне — в среднем, разница составляет 6%. Федеральное агентство новостей спросило у члена комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, что изменилось на рынке труда так сильно, что труд мигрантов стал хорошо оплачиваться вопреки мнению о них, как о дешевой рабочей силе.

«У нас в России уже сложились некие предубеждения относительно части отраслей, согласно которым на них должны работать непременно мигранты. Особенно это касается строительной сферы. Однако если раньше к нам из Средней Азии приезжали неквалифицированные и необученные кадры, то теперь иностранные граждане показывают определенный уровень образования и претендуют на более оплачиваемые позиции», — сказала депутат.

По ее мнению, это связано прежде всего с тем, что растут требования к профессии строителя. Теперь она зачастую включает в себя работу со сложным оборудованием и требует предварительного обучения. Как следствие, она требует квалифицированных кадров и дает хороший заработок тем, кто ее освоил. Однако именно благодаря стереотипному мышлению о профессии строителя как о чем-то, что плохо оплачивается и является трудом «грязным», она все сильнее «теряется» для россиян, становясь привилегией мигрантов.

«Там уже существуют зарплаты выше среднего уровня. Каменщики, маляры, штукатуры и так далее — все эти рабочие профессии имеют достойный уровень оплаты, и россиянам пора бы обратить на них свое внимание» — считает собеседник ФАН.

Стоит гражданам России обратиться также к профессии шофера — по мнению Бессараб, качество подготовки кадров среди мигрантов тут оставляет желать лучшего, ибо знание правил дорожного движения не является их сильной стороной. Привлечение к водительству автолюбителей, знакомых с культурой вождения на российских дорогах, поможет избежать большого количества ДТП, считает депутат.

«Что же касается профессии грузчика, то она уже далеко не всегда является чем-то таким, для чего постоянно требуется приложение больших объемов физической силы — зачастую это работа с механизмами и автопогрузчиками, для работы с которыми следует иметь небольшую, но все же квалификацию», — заявила Бессараб.

К счастью, добавила она, молодые люди в России уже не так желают получить диплом о высшем образовании и понимают, что необходимо осваивать рабочие профессии, вроде слесаря и токаря, которые зачастую приносят больший доход, нежели работа специалиста среднего звена в офисе. Парадигма мышления россиян меняется, и они уже не считают постыдным работать руками — тем более, что такая работа требует довольно высокой квалификации.