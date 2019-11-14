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Осень в Москве претендует на звание самой теплой в столетии

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Осень в Москве претендует на звание самой теплой в столетии

Москва, 14 ноября. Осень в этом году в Москве может стать самой теплой за последние 100 лет, сообщили столичные синоптики.

Теплые дни в ноябре в столичном регионе не редкость, однако в этом году температурные показатели бьют рекорды, передает Национальная служба новостей.

«В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз. Последний раз — в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала пяти-шести градусов тепла, — приводит слова специалистов портал «Метеоновости». — Ноябрь 2019 года пополнит их число, а осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только».

В первые недели ноября в Москве была зафиксирована температура, которая на четыре градуса выше среднестатистических показателей в это время года, пишет РИАМО. В столицу пришел антициклон, который подарил малооблачную погоду без дождей. Благодаря южным ветрам благоприятная погода в городе сохранится еще некоторое время.

Накануне синоптики пообещали россиянам, что в зимний период года погода будет достаточно теплой.

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Источник: Метеоновости
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