России нужна сильная Латинская Америка, заявила Захарова

Москва, 14 ноября. Столкновения между сторонниками и противниками отстранения от власти экс-президента Боливии Эво Моралеса продолжаются. Москва осуждает использование насильственных методов для решения политических задач, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат напомнила, что последствием насильственных методов становятся хаос, человеческие жертвы, социальная и экономическая нестабильность. Она также обратила внимание, что в связи со сложной обстановкой в Боливии, поездки в эту страну несут определенный риск, поэтому МИД РФ рекомендует россиянам отложить путешествия в эту страну на более поздние сроки.

Тем гражданам РФ, которые уже находятся в Боливии, Захарова посоветовала иметь в виду «возможные транспортные проблемы, находиться в контакте с авиакомпаниями».

«Кроме того, им следует учитывать, что волнения могут возникать вновь. Следует избегать акций массового протеста», — подчеркнула спикер МИД РФ.

Захарова также обратила внимание на обстановку в Чили. Там также продолжаются антиправительственные выступления.

«Проблемы копились еще со времен Пиночета. При этом со стороны США уже звучат обвинения о «российском вмешательстве». При этом со стороны властей Чили таких обвинений нет. Попытки обвинить Россию во вмешательстве выглядят дискредитирующих тех кто в них участвует», — заявила она.

Она отметила, что Москва реагирует на все подобные материалы, обращает на них внимание чилийского правительства, ведь одна из главных задач, которые ставят провокаторы — это ухудшение отношений Москвы и Сантьяго.