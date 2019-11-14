Российские военные вошли на одну из крупнейших баз США на севере Сирии

Москва, 14 ноября. Российские военные вошли на территорию авиабазы «Сиррин» на севере Сирии, которую ранее покинули американцы.

Военнослужащие России вошли на территорию одной из самых крупных баз США, незаконно созданных на севере Сирии, в сопровождении вертолетов ВКС РФ, сообщил Telegram-канал MilitaryMaps.

Напомним, в конце октября Россия и Турция, которая с начала октября вела операцию «Источник мира», направленную против курдских боевиков, подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение операции против группировок курдов, незаконно захвативших часть республики, и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подписанный главами РФ и Турции меморандум единственным способом защитить суверенитет Сирии.

Курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с членами «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России. — Прим. ФАН), однако известно, что военных действий против террористов они не ведут. Курды дискриминировали население, проживающее на захваченных ими территориях. Кроме того, известно, что боевики помогают США незаконно вывозить сирийскую нефть.

1 Организация запрещена на территории РФ.