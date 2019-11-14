Эксперт пояснил, как США вместо борьбы с террористами крадут нефть Сирии

Соединенные Штаты уже активно ведут грабительскую по отношению к Сирии добычу полезных ископаемых. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Шанс столкновения РФ и США

Столкновение военных США с российскими и сирийскими силами в Сирии маловероятно. Такое заявление сделал РИА Новости бывший командующий силами специальных операций Центрального командования Соединенных Штатов генерал-лейтенант в отставке Майкл Нагата.

В среду, 13 ноября, появилась информация, что колонна американских военных пересекла сирийско-иракскую границу, остановившись в районе нескольких нефтяных месторождений на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). По данным сирийских СМИ, в составе колонны находились 22 армейских автомобиля и две грузовых машины. Колонна прикрывается с воздуха.

«Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне, или кто-то еще кроме ИГ1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), решат напасть на американцев… Заявленная миссия (США) по-прежнему заключается в борьбе с ИГ. Я был бы удивлен, если бы миссия заключалась в противостоянии кому-то еще в регионе. Но, как и везде, у них (военных США. — Прим. ФАН) есть право на самооборону в случае нападения», — сказал Нагата.

Говоря о возможных сроках пребывания американских военных в САР, бывший командующий затруднился сказать, когда войска будут выведены.

Грабеж сирийской нефти

Как отметил Сергей Простаков, контроль законного правительства Сирии над большими территориями, которые к тому же богаты нефтью, все еще отсутствует. Их с помощью США удерживают курдские формирования, а американцы уже ведут грабительскую по отношению к Сирии добычу полезных ископаемых этой страны. Декларируя уменьшение своей военной группировки в САР, Пентагон в реальности усилил ее тяжелой бронетехникой, лишь сократив личный состав на 10 процентов.

«Поэтому ни о какой борьбе с терроризмом со стороны США говорить уже давно нельзя. Американское присутствие теперь свелось к охране незаконного американского бизнеса на земле Сирии и поддержке регионального сепаратизма и терроризма со стороны курдов. Кроме того, в районах вблизи американских баз отмечается активность других террористических формирований», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, последние действия России и Турции после их меморандума на севере Сирии показывают, что проблема терроризма решаема при наличии воли к его устранению и готовности договариваться всех заинтересованных в этом сторон. При этом действия США показывают, что Вашингтон не заинтересован в мире на Ближнем Востоке.

«Планы США, в которых экономика и геополитика тесно переплетены, сейчас вряд ли включают в себя открытое столкновение с Россией. Однако действия Вашингтона являются неприкрытой агрессией, грабежом природных ресурсов чужой страны и провокацией с непрямой, но эффективной поддержкой террористических групп. Поэтому американцы сами делают все для того, чтобы вероятность конфликта увеличилась», — заключил Сергей Простаков.

Ранее курдские боевики захватили часть территории Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством»1. В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» террористической организации «Исламское государство», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов. А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.