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МИД РФ заявил о стабилизации ситуации в Сирии

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МИД РФ заявил о стабилизации ситуации в Сирии

Москва, 14 ноября. Ситуация в Сирии в целом стабилизировалась, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В МИД РФ в очередной раз призвали поддержать политический процесс в Сирии.

«В конце октября — начале ноября состоялось заседание в Женеве конституционного комитета, — констатировала Захарова. — Считаем созыв комитета общим достижением всего народа Сирии».

В российском ведомстве также оценили текущую ситуацию внутри республики.

«Ситуация в целом стабилизировалась, продолжаем работать над уменьшением всплесков напряженности, — констатировала Захарова, — выполняется российско-турецкий меморандум».

МИД РФ заявил о стабилизации ситуации в Сирии

При этом Захарова подчеркнула, что в Идлибе, несмотря на режим тишины, террористы продолжают обстрелы правительственных войск САР.

«В самой зоне деэскалации местные жители устраивают протесты против засилья террористов. Террористы оказывают агрессивное сопротивление этим выступлениям», — сообщила российский дипломат.

Ранее член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов ранее заявил, что США стремятся разрушить переговорные процессы в Сирии.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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