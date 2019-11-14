СК РФ предостерег СМИ от недостоверных публикаций о стрельбе в Благовещенске

Москва, 14 ноября. Следственный комитет РФ призывает средства массовой информации не распространять недостоверные сведения о стрельбе в Благовещенске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства», — пояснила Петренко.

По ее словам, распространение недостоверных данных о стрельбе в Благовещенске может нанести серьезный вред потерпевшим, а также может стать причиной формирования неверного представления об инциденте. Она также добавила, что Следственный комитет РФ намерен оперативно информировать общество о ходе следствия по данному инциденту.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба. 19-летний студент открыл огонь по своим одногруппникам, в результате чего погиб один человек, еще трое получили ранения. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые вступили в перестрелку с нападавшим. Стрелок оказался заблокированным в аудитории, после чего покончил с собой. По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт между сверстниками.