Асад назвал американские компании ответственными за воровство США нефти в Сирии

Дамаск, 14 ноября. Президент Сирии Башар Асад возложил ответственность за воровство сирийской нефти на крупнейшие американские компании. По его словам, именно они сегодня определяют политику страны, а не президент США Дональд Трамп.

Сирийский лидер отметил, что действия Соединенных Штатов в САР действительно можно охарактеризовать как «политический бандитизм».

«Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США — это государство, построенное на бандитских группировках», — пояснил Асад РИА Новости.

Президент Сирии подчеркнул, что Трамп является главой государства лишь номинально. Ее реальными «хозяевами» выступают нефтяные корпорации, производители оружия, банки и другие лоббисты, которые всегда отстаивают исключительно свои экономические интересы. Асад также сравнил Трампа с Адольфом Гитлером, который из-за нефти решился напасть на СССР.

«Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов», — добавил он.

Напомним, что ранее Трамп заявил о выводе войск из Сирии. Однако позже стало известно, что на территории САР все же останется 200 спецназовцев и тяжелая техника для «охраны» нефти от боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). Де-факто же американские военные стерегут захваченные курдами нефтяные поля Сирии. Выкачиваемую нефть они впоследствии вывозятся контрабандой за рубеж.

Ранее глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил обращение к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с требованием осудить действия правительства США, нагло оккупировавшего часть территории Сирии и занимающегося воровством сирийской нефти. В обращении подчеркивается, что американские войска находятся на территории Сирийской Арабской Республики без приглашения Дамаска или Совбеза ООН, что является грубым нарушением международного законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.