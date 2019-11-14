«Поколение Z» на фоне секс-скандала с Вишневским готово помочь пострадавшим от харассмента

Москва, 14 ноября. Лидер движения «Поколение Z» Ринат Евстигнеев заявил, что не позволит давить на жителей Санкт-Петербурга в скандале с работающим в РГПУ имени Герцена депутатом ЗакСа Борисом Вишневским, которого обвинили в домогательствах к студенткам.

Именно таким образом Евстигнеев прокомментировал новое «расследование» «Фонтанки». Ссылаясь на слова «собеседника» — лидера движения «Поколение Z» — издание сообщило, что именно он является организатором одиночных пикетов против депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника. Ринат Евстигнеев подчеркнул, что делать заявления после слухов и домыслов не намерен.

Лидер молодежного движения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил об отказе комментировать сомнительные сообщения неких анонимных источников. Он согласился все-таки дать развернутый ответ только в том случае, если «собеседник» «Фонтанки» подтвердит свои данные, которые сейчас подвергаются сомнению. Об этом пишут Nation News.

«Я понимаю, что сейчас существует крайне мало молодежных движений, способных как и «Поколение Z» на реальные политические действия, но это не повод приписывать нам абсолютно все яркие политические акции с участием молодежи, происходящие в Санкт-Петербурге. Тем более, что свои акции мы всегда проводим открыто и под своими флагами, мы никогда ни от кого не прячемся», — подчеркнул Евстигнеев.

Лидер движения «Поколение Z» также заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации, в которой он стал участником не по своей воле. Кроме того, Евстигнеев обратил особое внимание на то, что не позволит давить на петербуржцев, которые решили выйти с одиночными пикетами. Он готов гарантировать безопасность всем тем, кто владеет достоверной информацией о домогательствах Вишневского к студенткам. Ринат Евстигнеев призвал всех, кто сталкивался с домогательствами и давлением на этом фоне, обратиться к нему.

Материал «Фонтанки» был посвящен сюжету «России 24» про Бориса Вишневского, которого обвиняют в домогательствах. Некоторые СМИ отметили, что в нем были представлены скрины сайтов, входящих в медиагруппу «Патриот». Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук заявил, что «по совести, человек, который не может опровергнуть такие обвинения, должен уволиться из университета и сдать депутатский мандат до окончания разбирательства по делу. Однако, как заметил Столярчук, Вишневского данный факт не волнует. Активисты в Петербурге на фоне секс-скандала с Вишневским провели ряд одиночных пикетов у здания ЗакСа, выразив протест против домогательств.

Предположительно, жертвами харассмента со стороны преподавателя РГПУ им. Герцена и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского стали четыре студентки. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало письмо еще одной девушки, рассказавшей о домогательствах Вишневского.