Эксперт рассказал, с помощью какой ракеты Россия преодолеет оборону США и стран НАТО

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна преодолевать систему ПРО США, что в свою очередь вызывает обеспокоенность у Пентагона, считает экс-заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ, военный эксперт Айтеч Бижев.

Появление на боевом дежурстве российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в 2020 году может стать большой проблемой для военной обороны США и НАТО, сообщило китайское издание Sina.

Авторы статьи уточняют, что ракеты этого типа призваны заменить межконтинентальную ракету Р-36 «Воевода». При этом дальность полета «Сармата» составляет 18 тысяч километров и может включать в себя до 16 ядерных боеголовок. Издание поясняет, этого хватит, чтобы «уничтожить все объекты на территории размером с Техас или Францию».

Авторы также обращают внимание на разработку Россией сверхзвуковой боеголовки «Авангард». Они подчеркивают, что это оружие несет в себе угрозу, способную «заставить Запад пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания».

В статье ссылаются на американских военных экспертов, которые считают, что «Россия однозначно опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия».

Как утверждает Айтеч Бижев, ракета «Сармат» действительно может стать серьезной проблемой для США и стран НАТО. По его словам, система обороны США будет не в состоянии ее перехватить.

«С этой ракетой бесполезно бороться, т. к. она имеет необычные тактико-технические характеристики и «ноу-хау». Она беспрепятственно преодолевает систему ПРО США. Поэтому американцы обеспокоены этим. В США сейчас в большом недоумении по поводу того, как выстраивать новую систему ПРО. Каждый раз Америке создают большую проблему для средств противоракетной, противокосмической и противовоздушной обороны все российские новшества в стратегических наступательных силах», — заявил Бижев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Россия сделала огромный прорыв в этой области, т. к. отошла от классической схемы стратегических ядерных сил в сторону высокоточного оружия, подчеркивает военный эксперт.

«Все средства обороны США по техническим и боевым возможностям не в состоянии справиться с новейшими достижениями оборонного комплекса РФ. Кроме того, от российских гиперзвуковых систем типа «Аванград» «нет противоядия» ни у одной страны», — пояснил собеседник ФАН.

Напомним, еще в феврале в министерстве обороны России сообщили о переходе к новому этапу испытаний ракеты «Сармат». Самыми современными видами вооружений оснастят новейшие российские надводные корабли и атомные подводные лодки.

В марте прошлого года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ, президент Владимир Путин рассказал, что «Сармат» придет на смену ракете «Воевода». Верховный главнокомандующей ВС РФ подчеркнул, что ракета «Сармат» способна с легкостью преодолеть ПРО США.