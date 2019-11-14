МИД РФ призвал Запад не делить людей при оказании гумпомощи Сирии

Москва, 14 ноября. Москва призывает международное сообщество не делить людей по их принадлежности к той или иной политической группе при оказании гуманитарной помощи, заявил представитель МИД РФ Игорь Цариков.

Дипломат отметил, что ситуация в Сирии постепенно нормализуется, несмотря на некоторые трудности на земле, и страна возвращается к мирной жизни. В связи с этим Цариков подчеркнул важность комплексного гуманитарного содействия САР.

«Россия последовательно выступает за мобилизацию международных усилий по оказанию гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий», — добавил представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Он также указал на необходимость создания условий и содействия в вопросе безопасного возращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. Дипломат также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в лагерях «Эр-Рукбан» и «Эль-Холь», которые находятся на территориях неподконтрольных официальному Дамаску.

«Выражаем надежду, что в конце концов ведущие страны Запада во главе с США обратят внимание на бедственное положение сирийцев, вынужденных прозябать в упомянутых лагерях, начнут предпринимать действенные меры по их расформированию и возвращению беженцев к родным очагам», — добавил Цариков.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В октябре этого года заработал Конституционный комитет по Сирии, задача которого подготовить конституционную реформу САР.