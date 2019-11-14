Почти 2 млн беженцев из Сирии вернулись в свои дома

Москва, 14 ноября. Почти два миллиона сирийцев вернулись домой, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

«В результате проделанной работы на сегодняшний день в родные места уже вернулись более 1 млн 999 тыс. 848 сирийских граждан», — констатировал он.

При этом более 1,3 млн являются внутренне перемещенными лицами, а более 694 тыс. человек прибыли из-за рубежа.

Министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, в свою очередь, отметил, что с начала ноября в свои дома вернулись 12 тыс. 414 сирийцев. При этом подавляющее большинство вернувшихся приехали из других государств.

Мизинцев добавил, что с июля прошлого года в Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию более 32 тыс. социально значимых и промышленных объектов. Кроме того, появилась возможность гуманитарного доступа в наиболее пострадавшие от вооруженного конфликта районы.

Сирийский кризис начался в 2011 году, в 2017 было объявлено о победе в республике над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН). В данный момент власти САР занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.