Рябцева объяснила, почему поддержавшая Соколова Соболь отказывается от своих слов

Москва, 14 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь пытается спасти свой имидж и откреститься от слов в поддержку Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Известная российская журналистка Леся Рябцева объяснила, что могло заставить юриста ФБК так быстро изменить свою позицию.

Ранее в СМИ появились публикации с комментариями Соболь по скандальному преступлению, произошедшему в Петербурге. В них юрист ФБК выразила поддержку Олегу Соколову, расчленившему свою возлюбленную. Кроме того, Соболь заявила, что обвиняемому нужно предоставить гражданскую защиту, если адвокаты докажут, что жестокую расправу над Ещенко он устроил будучи в состоянии аффекта или в целях самообороны.

Комментарии Любови Соболь вызвали возмущение общественности. Пользователи соцсетей упрекнули ее в желании «хайпануть» и получить свои «пять минут славы» любой ценой, пусть и за счет чужой трагедии. Позже Соболь в Twitter попыталась опровергнуть свои комментарии, приведенные в СМИ, а распространившие их издания обвинила во лжи и назвала «пропагандистскими».

Журналистка Леся Рябцева прокомментировала попытки Соболь снять с себя ответственность за свои же слова.

«Вы шутите, так и сказала? Я в ней разочарована капитально. Если занял позицию, то держи ее до последнего либо признай свое поражение, а не обвиняй СМИ, что они тебя переврали. Просто признай, что не так сказал, накосячил или не то подумал», — сказала Рябцева в комментарии iReactor.

Заявления Любови Соболь касательно произошедшей в Петербурге трагедии Рябцева считает несостоятельными. Журналистку, по ее словам, поразил тот факт, что сторонники скандального блогера Алексея Навального готовы оправдать даже самого жестокого преступника из собственных корыстных побуждений. Она также предположила, что могло заставить Соболь так быстро отказаться от своих слов.

«Мне кажется, она увидела, в какую сторону идет тренд, обсуждение общественное, и, наверное, ей пришлось выкручиваться. Может быть, сверху начальник попросил поменять свое мнение. Достаточно смешно и печально, если у нас такая оппозиция, которая скорее поддержит маньяка, насильника, обезумевшего чувака, нежели жертву и погибшую девушку с ее семьей», — отметила Рябцева.

Напомним, преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета, доценту и историку Олегу Соколову было предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Обвиняемого арестовали по решению Октябрьского районного суда Петербурга до 8 января 2020 года.

9 ноября сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали Соколова. Доцента выловили из Мойки, в которую он упал, пытаясь утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. В квартире историка полиция обнаружила обезображенное тело Ещенко.

Позже Олег Соколов оформил явку с повинной. По информации СМИ, преподаватель вуза застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, еще 7 ноября. После убийства он спрятал тело жертвы, намереваясь избавиться от него по частям.