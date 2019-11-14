Асад сравнил ворующих сирийскую нефть США с нацистским режимом

Москва, 14 ноября. Сирийский лидер Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть. По его словам, это традиционно для американской политической системы.

«США — это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках», — заявил Асад в интервью РИА Новости и каналу «Россия 24».

Асад обратил внимание на то, что США не являются государством — это режим, руководство которого назначено компаниями, работающими ради собственной корысти.

«Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было», — отметил глава САР.

Ранее Асад заявил в интервью RT, что нефть могла стать главной причиной вторжения американского военного контингента в САР. Помимо этого, он не исключил, что поводом для экспансии США мог послужить отказ сирийских властей провести через Дамаск и Ирак трубопровод из Ирана к Средиземному морю.

Напомним, американцы крадут нефть у сирийцев при активной помощи курдских бандформирований, которые сотрудничают с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские бандиты оккупировали часть территорий САР якобы под предлогом борьбы с ИГ1, но вместо этого приступили к дискриминации местного населения. Также американские военные и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, на разработку которых Дамаск потратил в свое время большие деньги.

Доказательства того, что американцы и курды бесцеремонно воруют сирийское черное золото, ранее представило военное ведомство РФ. Кроме того, агентство Anadolu сообщило, что американцы строят две новых военных базы в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где находятся одни из самых богатых нефтяных месторождений.

1 Организация запрещена на территории РФ.