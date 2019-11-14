Кальянные в жилых домах предложили запретить в России

Москва, 14 ноября. Депутаты петербургского ЗакСа предложили запретить курение кальянов в заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах. Инициативу парламентариев поддержал сенатор Андрей Кутепов.

Член Совета Федерации пояснил, что регулированием работы общепита занимаются на федеральном уровне, регионы не обладают такими полномочиями, поэтому петербургские депутаты предложили запретить только курение в кафе и чайных. Кроме того, Кутепов напомнил, что Госдума уже рассмотрела в первом чтении законопроект, который наделяет местные власти правом закрывать торгующие алкоголем заведения в жилых многоквартирках.

Сенатор не исключил, что ко второму чтению в проект могут внести аналогичные меры и в отношении кальянных.

«Выбирая между интересами бизнеса и жильцов, в приоритете всегда будут люди», — подчеркнул политик в комментарии «Парламентской газете».

Он также указал на то, что 1 октября этого года вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах, и этот документ был принят по многочисленным обращениям россиян.