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Минобороны РФ обвинило США в затягивании эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

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Минобороны РФ обвинило США в препятствовании выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в СирииМосква, 14 ноября. США намеренно затягивают эвакуацию беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан». Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

«Американской стороной вопрос эвакуации беженцев постоянно затягивается», — пояснил он.

Боренков отметил, что США продолжают затягивать эвакуацию беженцев из сирийского лагеря «Эр-Рукбан» под предлогом отсутствия информации о состоянии центров временного размещения на территории Сирии, куда планируется доставить беженцев.

В свою очередь глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев отметил, что Вашингтон не в первый раз «дает обещания, которые потом не выполняет».

Сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан» находится в провинции Хомс. Лагерь расположен на территории 55-километровой «зоны безопасности», которая создана вокруг американской военной базы «Ат-Танф». По данным международных правозащитных организаций, к концу 2018 года на территории лагеря находились около 50 тысяч беженцев. При этом американские военные используют их в качестве живого щита.

К настоящему моменту благодаря усилиям властей Сирии и РФ из лагеря удалось эвакуировать около 13,5 тысячи беженцев. Они находятся в центрах временного размещения на территории провинций Хомс и Дамаск. Сирийские беженцы обеспечены продуктами питания, квалифицированной медицинской помощью и предметами первой необходимости.

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Источник: РИА Новости
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