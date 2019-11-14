Вышинский ожидает дальнейшее «закручивание гаек» в отношении журналистов на Украине

Москва, 14 ноября. Ситуация со свободой слова на Украине в скором времени может серьезно ухудшиться. Об этом в четверг заявил бывший украинский журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.

Он отметил, что украинские власти продолжат курс на «закручивание гаек» в медиа-сфере и будут по-прежнему жестко регламентировать журналистскую работу на уровне новостей. Ситуация усугубляется тем, что журналистское сообщество в соседней стране расколото. Часть сотрудников СМИ выступают за свободу слова, в то время как многие их коллеги поддерживают давление властей на прессу.

«Журналистская среда настолько пропитана политизацией того, что происходит в обществе, что им плевать на стандарты, на внутрикорпоративную солидарность. Я не ожидал от своих вчерашних коллег циничного подхода к разбирательствам со свободой слова», — подчеркнул член совета.

Вышинский не исключает, что в будущем журналисты будут чаще попадать в тюрьмы по сфабрикованным делам, чем это было во время правления предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что Кирилл Вышинский в прошлом возглавлял агентство РИА Новости Украина в Киеве. Он стал фигурантом уголовного дела о госизмене за высказывания в поддержку республик Донбасса и провел в тюрьме 15 месяцев. В сентябре журналиста освободили и передали России в рамках большого обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.