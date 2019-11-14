Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

Украинские ученые, представляющие все отрасли национальной науки, 14 ноября вышли в Киеве на марш протеста против нищенского финансирования и копеечных зарплат, который закончился масштабным митингом у Верховной рады. Корреспонденту Федерального агентства новостей ученые сообщили, что, пока власть не начнет их финансировать, будущего у страны не будет.

Около полутора тысяч представителей Национальной академии наук и ведущих научных институтов со всей страны собрались ранним утром на майдане Незалежности в Киеве. Они держали плакаты: «Нет дебилизации Украины», «Хочешь иметь урожай — дай денег на науку», «Спрашивают как с разумных, платят как дебилам», «Прочь руки от науки!», «Не дадим убить науку!» и т. д. Большинство собравшихся были одеты весьма скромно, а некоторые — совсем не по погоде, в какие-то болоньевые плащики и тертые пальто. Внешний вид манифестантов только подтверждал, что сегодня ученым на Украине платят сущие копейки.

По словам представителей науки, средняя зарплата в большинстве украинских институтов колеблется от 7 до 8,5 тысячи гривен в месяц (18-23 тысячи рублей), а денег на научные разработки государство не выделяет совсем.

«Власти нам говорят: у вас есть статус и оборудование, зарабатывайте сами. Но заказов на наши разработки практически нет, — сообщил ФАН Виктор Головко, один из руководителей Киевского института электросварки. — С новым научным оборудованием у нас совсем беда. Коллеги из Восточной Европы несколько раз пытались даром отдать нам ненужное им лабораторное оборудование. Но у нас даже нет средств, чтобы заплатить за него требуемые государством ввозные пошлины на таможне».

Затем профессора, доценты и аспиранты двинулись с майдана по Институтской улице в сторону офиса президента, где провели небольшой «разогревочный» митинг. Такая же короткая акция состоялась и у здания правительства Украины. Финальной точкой шествия стала площадь Конституции у Верховной рады, где была установлена полноценная сцена для митинга.





По словам главы профсоюза работников Национальной академии наук (НАН) Украины Анатолия Широкова, его коллеги требуют резкого увеличения расходов на финансирование науки в госбюджете на 2020 год. В профильном законе «О научно-технической деятельности» предусмотрено, что начиная с 2020 года расходы на науку должны составлять не менее 1,7% ВВП страны. Однако, сообщил он, на сегодня объемы финансирования значительно меньше — в 2018 году они составили 0,19% ВВП, в нынешнем году — 0,17%.

«Мировая практика показывает: если расходы государства на науку опускаются на уровень меньше 1%, то наука развиваться не может, она деградирует и распадается. А сама страна начинает катастрофически отставать в своем развитии от соседей. Именно это и происходит на Украине», — говорит Широков.

Как отметил работник Института ядерных технологий Владимир Улещенко, положение науки на Украине можно назвать катастрофическим.

«Научная молодежь, которая получила высшее образование и прошла практику в наших институтах, практически поголовно уезжает работать либо в Россию, либо на Запад. И там и там им сразу же платят на порядок больше, чем на Украине. По нашим данным, только за последние три года в другие страны уехали работать более 10 тысяч молодых украинских ученых. Мы на глазах теряем свой потенциал развития, теряем свое будущее», — констатировал физик-ядерщик.

Ученые сообщили, что их отрасль финансируется намного хуже, чем силовые органы страны.

«На всю науку Украина выделяет около 4 миллиардов гривен в год, и этого с трудом хватает на зарплаты, а о каких-то исследованиях и говорить не приходится. А та же Генпрокуратура получает из бюджета почти вдвое больше. Похоже, наши власти просто не умеют мыслить стратегически», — сетует профессор Виктор Головко.

Акция ученых возле Верховной рады была нацелена на то, чтобы обратить внимание депутатов и президента на катастрофическое состояние с финансированием науки. Ведь именно на этот день было запланировано слушание проекта бюджета Украины — 2020 во втором чтении. Отчасти ученым удалось привлечь внимание к своим нуждам — по ходу митинга из парламента выходили народные депутаты (в основном из фракций «Голос» и «Батькивщина»), забирались на сцену и клятвенно обещали собравшимся, что «сделают все возможное для улучшения их жизни».

Тем не менее глава профсоюза ученых НАН Украины Анатолий Широков спрогнозировал, что в 2020 году на украинскую науку выделят денег еще меньше, чем в текущем — примерно 0,16% ВВП.