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Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

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Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

Украинские ученые, представляющие все отрасли национальной науки, 14 ноября вышли в Киеве на марш протеста против нищенского финансирования и копеечных зарплат, который закончился масштабным митингом у Верховной рады. Корреспонденту Федерального агентства новостей ученые сообщили, что, пока власть не начнет их финансировать, будущего у страны не будет.

Около полутора тысяч представителей Национальной академии наук и ведущих научных институтов со всей страны собрались ранним утром на майдане Незалежности в Киеве. Они держали плакаты: «Нет дебилизации Украины», «Хочешь иметь урожай — дай денег на науку», «Спрашивают как с разумных, платят как дебилам», «Прочь руки от науки!», «Не дадим убить науку!» и т. д. Большинство собравшихся были одеты весьма скромно, а некоторые — совсем не по погоде, в какие-то болоньевые плащики и тертые пальто. Внешний вид манифестантов только подтверждал, что сегодня ученым на Украине платят сущие копейки.

Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

По словам представителей науки, средняя зарплата в большинстве украинских институтов колеблется от 7 до 8,5 тысячи гривен в месяц (18-23 тысячи рублей), а денег на научные разработки государство не выделяет совсем.

«Власти нам говорят: у вас есть статус и оборудование, зарабатывайте сами. Но заказов на наши разработки практически нет, — сообщил ФАН Виктор Головко, один из руководителей Киевского института электросварки. — С новым научным оборудованием у нас совсем беда. Коллеги из Восточной Европы несколько раз пытались даром отдать нам ненужное им лабораторное оборудование. Но у нас даже нет средств, чтобы заплатить за него требуемые государством ввозные пошлины на таможне».

Затем профессора, доценты и аспиранты двинулись с майдана по Институтской улице в сторону офиса президента, где провели небольшой «разогревочный» митинг. Такая же короткая акция состоялась и у здания правительства Украины. Финальной точкой шествия стала площадь Конституции у Верховной рады, где была установлена полноценная сцена для митинга.  

Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста
 
По словам главы профсоюза работников Национальной академии наук (НАН) Украины Анатолия Широкова, его коллеги требуют резкого увеличения расходов на финансирование науки в госбюджете на 2020 год. В профильном законе «О научно-технической деятельности» предусмотрено, что начиная с 2020 года расходы на науку должны составлять не менее 1,7% ВВП страны. Однако, сообщил он, на сегодня объемы финансирования значительно меньше — в 2018 году они составили 0,19% ВВП, в нынешнем году — 0,17%.

«Мировая практика показывает: если расходы государства на науку опускаются на уровень меньше 1%, то наука развиваться не может, она деградирует и распадается. А сама страна начинает катастрофически отставать в своем развитии от соседей. Именно это и происходит на Украине», — говорит Широков.

Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

Как отметил работник Института ядерных технологий Владимир Улещенко, положение науки на Украине можно назвать катастрофическим.

«Научная молодежь, которая получила высшее образование и прошла практику в наших институтах, практически поголовно уезжает работать либо в Россию, либо на Запад. И там и там им сразу же платят на порядок больше, чем на Украине. По нашим данным, только за последние три года в другие страны уехали работать более 10 тысяч молодых украинских ученых. Мы на глазах теряем свой потенциал развития, теряем свое будущее», — констатировал физик-ядерщик. 

Ученые сообщили, что их отрасль финансируется намного хуже, чем силовые органы страны.

Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

«На всю науку Украина выделяет около 4 миллиардов гривен в год, и этого с трудом хватает на зарплаты, а о каких-то исследованиях и говорить не приходится. А та же Генпрокуратура получает из бюджета почти вдвое больше. Похоже, наши власти просто не умеют мыслить стратегически», — сетует профессор Виктор Головко.

Акция ученых возле Верховной рады была нацелена на то, чтобы обратить внимание депутатов и президента на катастрофическое состояние с финансированием науки. Ведь именно на этот день было запланировано слушание проекта бюджета Украины — 2020 во втором чтении. Отчасти ученым удалось привлечь внимание к своим нуждам — по ходу митинга из парламента выходили народные депутаты (в основном из фракций «Голос» и «Батькивщина»), забирались на сцену и клятвенно обещали собравшимся, что «сделают все возможное для улучшения их жизни».

Тем не менее глава профсоюза ученых НАН Украины Анатолий Широков спрогнозировал, что в 2020 году на украинскую науку выделят денег еще меньше, чем в текущем — примерно 0,16% ВВП.

«Уменьшение финансирования научной отрасли началось еще в 2016-м, во время премьерства Арсения Яценюка. И с тех пор с каждым годом оно становится все хуже. Не думаю, что депутаты в силах переломить эту тенденцию. Это значит, что наша наука окончательно перестанет развиваться и через 5-7 лет Украина ее просто потеряет», — заключил он.

Доведенные до нищеты украинские ученые вышли на марш протеста

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