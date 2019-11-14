Барнаульские чиновники хотят переселить людей в аварийный дом

Барнаульский комитет ЖКХ хочет переселить жильцов одного аварийного дома в другой через суд. Ответчики яростно сопротивляются. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Первое заседание по делу о принудительном переселении обитателей дома №49 по Западной улице состоялось 13 ноября.

«Они подали на меня в суд, чтобы он выселил меня в маневренный фонд, — рассказала ФАН одна из ответчиц Галина Горбаченко. — Но я знаю одно: стоит только нас выселить из этого дома — они сразу сравняют его с землей. И мы останемся пожизненно жить в маневренном фонде».

К слову, сама Горбаченко в настоящее время находится в больнице: говорит, из-за проблем с жильем обострилась гипертония. История с расселением их барака длится еще с 2012 года, когда здание признали аварийным. Но непосредственно к переселению чиновники приступили только в 2019 году, когда в одной из квартир уже рухнул потолок (провал работники ЖКХ трогательно прикрыли старым баннером). Собственникам повезло: их «квадратные метры» оценили в более-менее приличную сумму, а вот перевозить нанимателей предлагают в неприемлемые для них варианты.

«Проблема с нанимателями жилья при переселении из аварийного жилья встает в нашем городе системно, — пояснил ФАН активист МООЗПП «Гражданский патруль» Игорь Берг. — Собственникам попроще: им отдают живые деньги. Нанимателям же в случае с домом на Западной должны были купить квартиры, но почему-то всего за 600 тысяч рублей. За 600 тысяч в Барнауле можно купить либо комнатку в 10 квадратных метров, либо голый земельный участок».

Поскольку вместо глобального решения проблемы и предложения нормального жилья чиновники предлагают неприемлемые варианты, три семьи все еще живут в аварийном бараке, в том числе семья с ребенком. Эти люди в свое время не успели переоформить квартиры в собственность: дом признали аварийным раньше, чем документы были готовы.

Маневренный фонд, куда администрация города хочет переселить две семьи из дома на Западной, по словам Берга, находится в аварийном состоянии. Это здание маневренного фонда, которое ранее принадлежало детской городской больнице. Оно было признано аварийным еще в 1998 году.

«И, представляете, 21 год прошел! — возмутился Берг. — Его сразу же сделали маневренным фондом. То есть для больницы оно было аварийным, а для людей оно не аварийное?»

Третью семью из злополучного дома на Западной администрация города решила перевезти в пригород — в здание, построенное в начале 70-х. Соседи утверждают, что там постоянно протекает крыша, хотя в настоящий момент в квартире сделан свеженький косметический ремонт и натянут потолок.

«Больше никаких вариантов они не предлагали, — рассказала ответчица Лариса Мокрушина, которую как раз перевозят в пригород. — Они нам купили квартиру за два миллиона рублей и сделали предложение: продайте ее и купите в другом районе. Но я знаю, что за такие деньги ее не продам. Поэтому они решили подать на меня иск. И через суд хотят заселить в ту квартиру».

На запрос общественной организации прокуратура ответила, что все наниматели были соответствующим образом проинформированы о возможности получить денежные выплаты на оплату расходов по найму жилого помещения, однако ни одного заявление от жильцов не поступало.

«Чтобы получить компенсацию на найм жилья, нужно найти того, кто сдает квартиру официально, — пояснил ситуацию активист. — А в городе Барнауле, в провинциальном городке, такого человека найти нереально. Все же не хотят платить налоги. У нас нет фирм, которые бы сдавали квартиры».

В настоящий момент жильцы вошли в стадию затяжных судов с городским комитетом по ЖКХ. Следующее заседание состоится 10 декабря 2019 года, поскольку на запланированной ранее встрече часть ответчиков по состоянию здоровья не смогла присутствовать. Кроме того, кто-то должен защищать интересы несовершеннолетней девочки. А пока три семьи продолжают жить в доме, рискующем в буквальном смысле слова упасть им на головы.

«Каждое утро, каждую ночь спишь и прислушиваешься — где падает, где трещит. Ветер гуляет по квартире, потому что сквозные трещины», — пожаловалась ФАН Горбаченко.

Федеральное агентство новостей продолжит следить за судьбами обитателей аварийного барака на Западной улице Барнаула и надеется, что справедливость восторжествует: суд примет правильное решение, а чиновники придумают какой-нибудь выход из сложившейся ситуации.