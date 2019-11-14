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Минобороны РФ уличило США в попытках помешать возвращению беженцев в Сирию

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Минобороны РФ уличило США в попытках помешать возвращению беженцев в Сирию

Москва, 14 ноября. США мешают возвращению беженцев в Сирию. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

Он уличил Штаты в попытках помешать возвращению сирийцев на родину. По его словам, Вашингтон активизировал противодействие реализации российско-сирийской инициативы по возвращению граждан САР из приграничных государств, в том числе Иордании и Ливана. Мизинцев рассказал, что американское посольство в Иордании через подконтрольные НПО продвигает тезис о «крайне сложной ситуации» в Сирии и якобы отсутствии условий для возвращения сирийцев на родину. Также он рассказал о конференции американского университета, посвященной проблемам беженцев, в Бейруте.

«В ходе мероприятия представители международных гуманитарных и правозащитных организаций из США и Великобритании заявили о необходимости улучшить условия проживания сирийцев на территории Ливана», — цитирует слова Мизинцева РИА Новости.

По словам главы Национального центра управления обороной РФ, тем самым «правозащитники» стимулируют ассимиляцию сирийцев за рубежом, несмотря на то, что в САР уже все готово к приему граждан.

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Источник: РИА Новости
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