Сирия новости 14 ноября 16.30: курдские боевики взорвали штаб протурецких сил, САА продвигается в Идлибе

Сирия, 14 ноября. Курдские радикалы взорвали штаб протурецких сил в Рас-аль-Айне. Сирийская армия продвигается на юге Идлиба. Российская военная полиция провела патрулирование совместно со своими турецкими коллегами на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположениям боевиков на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны джихадистов, в Даръа отразили нападение на КПП со стороны неизвестных.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбиты из поселка Любида на юге провинции Идлиб, обмениваются ударами с сирийской армией.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в установке бомбы в штаб-квартире протурецкого ополчения на севере провинции Хасака, в Дейр-эз-Зоре обстреляли речную переправу в городе Шхиль.

ВС Турции и союзные силы: в Рас-аль-Айне на севере Хасаки потеряли 13 человек при взрыве штаб-квартиры.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль курдские радикалы в очередной раз обстреляли из пулеметных установок паромы, которые осуществляют перевозку груза топлива на западное побережье реки Евфрат, о чем сообщает новостной портал Halab Today. «Демократические силы Сирии» (SDF) неоднократно препятствовали попыткам местных торговцев нефтью сбыть груз на западное побережье в зоны контроля правительственной армии. Напомним, что в зоне оккупации курдских радикалов SDF и международной коалиции находятся богатые нефтегазовые месторождения. Боевики SDF и США реализуют топливо и нефть заграницу, в обход суверенного правительства САР, которое остается отрезанным от собственных ресурсов. Согласно информации Министерства обороны РФ, ежемесячный доход американских ВС с продажи сирийской нефти составляет около 30 миллионов долларов, часть из которых идет на финансирование курдских боевиков в Сирии. Помимо регулярных обстрелов речной переправы в Шхиле, «Демократические силы» также организовали патрули, которые следят за тем, чтобы поставки с нефтью не поступали в зоны контроля САА. Боевики также демонтировали двигатели с паромов.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили нападение на контроль-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) в районе города Джассим, о чем сообщает новостной портал Halab Today TV. Как передает портал, несколько вооруженных лиц открыли огонь из автоматов по КПП, под обстрел также попал культурный центр и здание полицейского участка. Сведений о пострадавших не поступало. Отметим, что вчера неизвестные также совершили нападение на блокпост сирийской армии, расположенный между населенными пунктами Даръа и Умм-аль-Маядин. Военные аналитики считают, что за нападениями на представителей официальной власти в провинции стоят члены бывшей вооруженной оппозиции, которые намерены продолжить антиправительственную деятельность.

Провинция Идлиб

В районе поселка Мушайрифа на юге провинции сирийская армия предприняла попытку наступления. В ходе боев с радикалами была освобождена деревня Любида, как передает новостной портал Furat Agency.

Военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам радикалов в районе Кафр-Набель и Хазарин, с воздуха самолеты ВКС РФ сбросили на места скопления джихадистов бомбы и нанесли точечные удары по их укрепленным огневым точками. Линии обороны радикалов также были атакованы в районе поселка Аль-Тах и Дар, как передает источник в сети twitter (@mhmdalywns56).

Провинция Хасака

Шестой совместный российско-турецкий патруль начал работу в десяти километрах к северу от сирийского города Камышлы, как сообщили в Минобороны России. Патрулирование проходит по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Шейрек и вдоль сирийско-турецкой границы. Подчеркивается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах. В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а также 50 сотрудников военной полиции РФ и Турции. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает российский беспилотник «Орлан-10», как сообщает РИА Новости. Патрулирование проводится по маршруту, закрепленному в меморандуме о взаимопонимании из 10 пунктов, который был заключен 22 октября после переговоров России и Турции.

Местный житель Абдулла Фарадж аль-Хамад погиб в окрестностях города Рас-аль-Айн. Как сообщает новостной портал Alk Habour, мужчина наступил на противопехотную мину, оставленную курдскими боевиками. При отступлении из города, курдские радикалы намерено минировали обочины дорог и жилые кварталы города и его окрестностей. Из-за действий SDF пострадали уже десятки местных жителей.

Агентство Rojava Network сообщает, что в штаб-квартире протурецких сил в Рас-аль-Айне взорвалась самодельная бомба, 13 человек ранены и убиты. Детали происшествия пока не сообщаются. В установке взрывчатки подозревают курдских радикалов.