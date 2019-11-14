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Участник «Ледникового периода» заявил, что Заворотнюк пошла на поправку

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Участник «Ледникового периода» заявил, что Заворотнюк пошла на поправку

Москва, 14 ноября. Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Об этом в четверг заявил неназванный участник шоу «Ледниковый период».

По его словам, артистка действительно тяжело больна, однако в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Решающую роль в выздоровлении телезвезды сыграл вовремя поставленный диагноз, а также помощь высококлассных врачей и прием дорогостоящих лекарств.

«Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли. Среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет», — отметил источник портала «Дни.ру».

Участник «Ледникового периода» добавил, что болезнь была выявлена на ранней стадии, поэтому ситуация не является необратимой, как было в случае с Жанной Фриске. Кроме того, коллега мужа Заворотнюк Татьяна Навка оказала неоценимую помощь, использовав все свои связи, чтобы спасти актрису.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк попала в больницу с диагнозом рак мозга. Семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» пока никак не комментирует ситуацию. По словам практикующего хирурга-онколога, речь может идти о вторичной глиобластоме, которая является довольно редкой формой рака мозга. Об онкологическом заболевании также говорили некоторые коллеги артистки. По одной из версий, причиной рака могли стать попытки омоложения с помощью стволовых клеток. По другой — процедура искусственного оплодотворения ЭКО. 

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Источник: Дни.ру
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