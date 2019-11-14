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Друг Заворотнюк рассказал о ее планах, которые сорвались из-за болезни

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Друг Заворотнюк рассказал о ее планах, которые сорвались из-за болезни

Москва, 14 ноября. Поездка звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк в Китай сорвалась из-за ее болезни, сообщил певец и композитор, друг артистки Игорь Демарин.

По словам музыканта, он познакомился с Заворотнюк и ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, когда работали над одним проектом. После ледового шоу артисты подружились и строили большие планы на будущее, даже хотели слетать с одним проектом в Китай, но не сложилось.

Как оказалось, причиной отмены планов стала неожиданная болезнь «няни Вики». Демарин предложил Чернышеву свою помощь. Композитор также призвал всех молиться за здоровье артистки, на счету каждая минута.  

«Резко у нее все случилось, никто не был готов... Настя — не ( музыкальный продюсер Бари) Алибасов, ей пиар на собственном здоровье не нужен. Дай бог, выкарабкается», — сказал музыкант в беседе с «Экспресс газетой».

Летом стало известно, что заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк тяжело больна, напомнил Infox.ru. В прессу просочилась информация, что у актрисы диагностировали рак мозга на последней стадии. Родные и близкие знаменитости до сих пор не дали однозначных комментариев по поводу здоровья знаменитости. При этом коллеги и знакомые актрисы подтвердили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» тяжело больна.

Ранее сообщалось, что выручка от ледового шоу «Руслан и Людмила» фигуристки Татьяны Навки, которое прошло Москве 10 ноября, пойдет на лечение супруги партнера спортсменки по выступлению Петра Чернышева Анастасии Заворотнюк.

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Источник: Экспресс газета
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