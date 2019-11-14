Устроивший стрельбу в амурском колледже пройдет посмертную психиатрическую экспертизу

Благовещенск, 14 ноября. Устроившему стрельбу в колледже в Благовещенске молодому человеку назначат посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент расстрелял их охотничьего оружия своих одногруппников. Один из учащихся погиб, еще трое были доставлены в больницу.

По словам Петренко, которые передает ТАСС, экспертиза позволит устанавливать психологические особенности человека и точные мотивы действий.

По факту случившегося возбуждено уголовные дела по статься «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений» и «Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что колледж в Благовещенске, где 19-летний юноша устроил стрельбу, планировали оборудовать металлодетекторами.