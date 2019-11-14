Минюст РФ начал внеплановую проверку ФБК Навального

Москва, 14 ноября. Министерство юстиции РФ начало внеплановую проверку ФБК блогера Алексея Навального. Об этом ведомство уведомило одиозного «оппозиционера».

Об уведомлении сообщил соратник Навального, директор ФБК и один из активных участников массовых беспорядков в Москве летом этого года Иван Жданов. По его словам, проверка проводится в связи с просьбой ФБК исключить организацию из реестра НКО — иностранных агентов.

«Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства», — уточнил Жданов.

Напомним, ФБК был признан иностранным агентом 9 октября. В этот список фонд занесли в связи с финансированием из заграницы. В частности, на счета ФБК поступали переводы из США и Испании. Деньги поступили на счета, заблокированные в связи с расследованием дела об отмывании денег через ФБК.

В начале ноября в деле об отмывании ФБК 75 миллионов рублей появились новые подробности. По словам члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесло, некий анонимный курьер принес в ФБК таинственную флешку с десятками миллионов в биткоинах. В самом ФБК личность этого человека скрывают, чтобы не дай бог не выдать иностранного спонсора. Ремесло обратил внимание на интервью Владимира Воронина, адвоката юриста ФБК Вячеслава Гимади. Тот заявил, что на флешке, которую принесли в ФБК, были данные, позволяющие совершить трансфер с биткоинами на сумму в 75 миллионов. При этом по оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.

Интересно, что сам Навальный, который так похваляется своей «открытостью», ничего об этой флешке не говорил. Ремесло убежден что флешка с криптовалютой представляла собой деньги от иностранного источника.

При этом общественник обратил внимание, что ФБК пытается выставлять себя «честной и прозрачной организацией», но почему-то врет о том, что не получает иностранное финансирование, хотя это не запрещено законом. Все, что требовалось от ФБК — это официально зарегистрироваться в качестве иноагента

Но блогер и его соратники вместо этого продолжают врать, жить на донаты доверчивых россиян.