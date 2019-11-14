Асад заявил, что основателя «Белых касок» Ле Мезюрье убили спецслужбы во главе с ЦРУ

Москва, 14 ноября. Основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы под руководством Центрального разведывательного управления (ЦРУ), его самоубийство маловероятно. Об этом рассказал журналистам в четверг президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Сирийский лидер обратил внимание на то, что за убийством Ле Мезюрье стоят спецслужбы.

«Но какие спецслужбы? Это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведывательной службы — ЦРУ. Вот она правда», — передает РИА Новости слова Асада.

Он также подчеркнул, что «подразделения ЦРУ» действуют в подчинении одного хозяина, в тесной координации друг с другом.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция приступила к расследованию по факту смерти одного из создателей организации «Белые каски» и экс-сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительной информации, на которой основывается следствие, его смерть наступила в результате падения с высоты, однако на теле бывшего разведчика были зафиксированы порезы и переломы рук. 11 ноября Ле Мезюрье был обнаружен мертвым в Стамбуле в саду дома, в котором он проживал, передает телеканал «360». Сообщалось, что основатель «Белых касок» в течение некоторого времени принимал антидепрессанты.

Псевдогумангитарная организация «Белые каски», получившая широкую поддержку на Западе, заверяет, что спасает мирное население в зоне боевых действий. В действительности члены организации распространяют фейки в интересах западных кураторов, а также активно взаимодействуют с террористами. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что «Белые каски» являются крылом террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Гибель Ле Мезюрье стала на Западе отличным поводом развернуть новую кампанию в медиапространстве. Чтобы замести следы провокаций «Белых касок» в Сирии и их связь с Ле Мезюрье, действуют всевозможные лица и структуры — от высокопоставленных членов британского кабинета министров до редакторов интернет-энциклопедии Wikipedia.

1 Организация запрещена на территории РФ.