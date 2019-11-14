Глава медиагруппы «Патриот» объяснил, кто на самом деле уничтожил репутацию Вишневского

Ноябрь стал тяжелым временем для Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (РГПУ).

Вначале появилась информация от бывших студентов РГПУ, которые жаловались на назойливые домогательства со стороны преподавателя политологии факультета социальных наук Бориса Вишневского.

Неумелые ответы администрации университета только добавляют масла в огонь общественного гнева. Пресс-служба РГПУ имени Герцена статьи информационного агентства «Народные новости» и ФАН, видимо, не читает. В них открыто заявлено о том, что девушка представилась под псевдонимом, так как боится преследования со стороны сторонников Вишневского. Это неудивительно на фоне угроз, которые поступили в издание «Народные Новости». Неизвестный «сторонник» Вишневского и партии «Яблоко» грозился приехать в редакцию всей партией и «набить морду» всем, кто такое написал — позиция настоящего демократа и интеллектуала. Заявление Вишневского о том, что он не преподавал на первом курсе выглядит смешным, оно не говорит о том, что у него не было возможности общаться со студентками первого курса и использовать свое положение для совершения домогательств к приезжим студенткам, которые не имеют знакомых и родственников в Петербурге, и которых некому защитить.

«Про-двинутая» либеральная общественность и СМИ уже написали все «добрые» слова о нашей медиагруппе и возвысили наши возможности до небес. Судите сами, созданная в октябре 2019 года медиагруппа «Патриот» в состоянии за неделю «уничтожить репутацию самого «известного» депутата Законодательного собрания Петербурга, «организовать пикеты и поднять общественность», вывести сюжет на федеральные каналы и донести его до пресс-секретаря президента РФ. Наши возможности в глазах «про-двинутой» общественности поразили даже нас, благодарим их за такую высокую оценку нашей работы.

Возникает вопрос к либеральным и «профессиональным» СМИ: почему ФАН и «Народные новости» взяли комментарии у Бориса Вишневского и РГПУ имени Герцена и опубликовали эти комментарии, а «профессиональная» «Фонтанка» решила не тратить время на получение комментариев медиагруппы «Патриот»? Могли бы и спросить, мы в одном городе находимся. Если у «Фонтанки» есть источники, которые подтверждают глобальные возможности нашей медиагруппы, хотелось бы узнать о них более подробно. Кроме того, могли бы и запомнить, что мы — медиагруппа, а не медиахолдинг.

Интересна позиция видных оппозиционеров и главных «моралистов» российской демократии. Виктор Шендерович знает все о Борисе Вишневском и его «безукоризненной репутации». Возможное домогательство к студенткам и необходимость проверки данной информации Шендеровича волнует мало. Неудивительно, что такие вещи могут не волновать человека, который был замечен в сексуальном скандале 2010 года, бурных отношениях с Катей Му-Му и возможных участиях в оргиях, видео которых ходят по всему Интернету.

Со вторым «моралистом» Дмитрием Гудковым я познакомился на круглом столе комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в 2013 году.

Тогда он еще не переобулся в ярые оппозиционеры, был членом «провластного» комитета и уныло «скучал», пока мы обсуждали с Владимиром Плигиным и членами ЦИК РФ возможность работы комплексов обработки избирательных бюллетеней с двухметровыми бюллетенями из множества партий и кандидатов. Вопрос был действительно скучный, судя по насыщенной личной жизни политика, которого СМИ замечали в увлечениях представительницами «древнейшей профессии».

На месте Бориса Вишневского я бы стыдился комплиментов из уст подобных «моралистов» и больше озаботился работой с правоохранительными органами и руководством университета с целью предоставления доказательств, опровергающих обвинения в домогательствах, так как должности депутата и преподавателя не допускают подобных подозрений. По совести, человек, который не может опровергнуть такие обвинения, должен уволиться из университета и сдать депутатский мандат до окончания разбирательства по делу, но Вишневского данный факт не волнует.