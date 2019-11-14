Беглов подписал соглашение о сотрудничестве с «Русской медиагруппой»

Санкт-Петербург, 14 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве правительства Северной столицы с ЗАО «Русская медиагруппа». Глава города поблагодарил руководство медиагруппы за освещение происходящих в Петербурге событий.

Соглашение было подписано в главном штабе Эрмитажа в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Александр Беглов поблагодарил руководство медиагруппы за проведение концерта к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Тогда акционерное общество совместно с «Русским радио» собрали все предприятия, которые работали в тяжелые блокадные дни.

«Хотел бы поблагодарить, сказать огромное спасибо. С вами надежно. Ну и девиз компании: «Все будет хорошо», — цитирует слова Беглова издание «Невские новости».

Председатель совета директоров медиагруппы Сергей Бунин поблагодарил город за доверие. Он отметил, что «Русская медиагруппа» рада сотрудничеству с правительством Северной столицы.

Ранее Александр Беглов встретился с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом на полях Петербургского международного инновационного форума. По словам главы города, корпорация может выделить Петербургу 4–5 млрд рублей по нацпроекту «Цифровая экономика» и столько же — по нацпроекту «Промышленный экспорт».