Минск объяснил, почему хочет изменить договор с Россией по охране границы

Минск, 14 ноября. Белоруссия хочет внести изменения в договор с Россией об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

Зась обратил внимание, что некоторые пункты договора двух стран об охране границы потеряли актуальность. Минск предлагает внести изменения в документ.

«Времени прошло немало, ситуация изменилась, — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности республики. — Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления».

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии уточнил, что такое решение принял президент страны Александр Лукашенко.

В Минске подчеркивают, что ситуация на общих границах двух государств требует совместных скоординированных действий. Переговоры об изменении соответствующего документа будут начаты в ближайшие дни.

Напомним, в 1995 году Белоруссия и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре текущего года истекает очередной срок действия соглашения.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас выразил уверенность, что дорожные карты по углублению интеграции с Россией будут согласованы и подписаны. Заседание Совета министров Союзного государства запланировано на 19 ноября.