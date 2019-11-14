Adidas отреагировал на скандал с новой формой российской сборной по футболу

Москва, 14 ноября. Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отреагировал на скандал, который разгорелся после того, как игроки российской сборной по футболу отказались выходить на поле в новой форме.

Напомним, обновленная экипировка сборной РФ по футболу была представлена в Москве 7 ноября. Предполагалось, что российские спортсмены появятся в новой форме на отборочном матче Евро-2020 с Бельгией, который состоится 16 ноября.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что некоторые футболисты отказались выходить на поле в новых футболках. Основная претензия у спортсменов возникла к рукавам — дизайнеры Adidas расположили цвета в обратном порядке, передает телеканал «360».

Сама компания пояснила такое решение тем, что после забитого гола игроки радуются и поднимают руки вверх — тогда цвета флага располагаются в правильном порядке, сообщает «Царьград».

«Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. <…> Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед», — пояснили в Adidas.

Кроме того, в компании надеются на победы российской национальной команды на Евро-2020 и рассчитывают, что форма Adidas станет отличной мотивацией для спортсменов.

Отметим, что во время презентации новой формы тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что команда принимала активное участие в создании экипировки. Спортсменам предоставили несколько вариантов на выбор. Представители Adidas рассказали, что концерн запустил форму в производство сразу после того, как был утвержден окончательный дизайн.