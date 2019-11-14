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Гаспарян заявил, что Пугачева боялась забыть слова песен на концерте в Минске

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Гаспарян заявил, что Пугачева боялась забыть слова песен на концерте в Минске

Москва, 14 ноября. Звезда советской и российской сцены Алла Пугачева не вышла на бис на концерте в Минске из-за того, что ей стало плохо.

Артистка была энергичной на протяжении всего своего выступления, и лишь по тяжелому дыханию в финале концерта можно было догадаться, что Примадонна устала.

Исполнив заключительную песню, Пугачева поспешно ушла со сцены, зрители не собирались так быстро отпускать 70-летнюю звезду и просили выйти ее на бис. Но знаменитость так и не вышла.

Оказалось, певица почувствовала себя плохо, и ей пришлось выпить лекарство.

«Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку», — пояснила из-за кулис Пугачева.

Музыкальный критик Артур Гаспарян, который смог заглянуть в гримерку Аллы Борисовны, сообщил, что звезда волновалась, будто первый раз выходит на сцену.

«Собирается с духом, эмоционально, боится забыть слова каких-то песен. Ей дают листочек, а она говорит: «Не хочу я этот листочек, потому что все равно ничего не увижу, — поделился Гаспарян в беседе с Пятым каналом. — Сейчас она у нас уже не конвейерная певица, к счастью. Поэтому каждый концерт он как на вес золота. И для зрителя, кстати, и для нее».

Алла Пугачева выступила в Минске в начале ноября. Билеты на концерт звезды разлетелись практически мгновенно.

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Источник: Пятый канал
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