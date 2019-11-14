Беглов поздравил Китай с первым участием в Петербургском культурном форуме

Санкт-Петербург, 14 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Открытие форума состоялось в здании главного штаба Эрмитажа. Губернатор приветствовал всех участников встречи, но особое внимание уделил представителям Китая, которые первый раз стали гостями саммита.

Беглов подчеркнул, что культурный форум является уникальным событием, которое притягивает к себе профессионалов из разных городов и стран. Предполагается, что в этом году на его полях будет подписано более 90 соглашений.

«Форум становится крупной ярмаркой культурных продуктов. Мы рассчитываем, что форум будет привлекать инвестиции, — приводят слова Беглова «Невские новости». — Прежде всего нам необходимы инвестиции в исторический центр. Нам важен баланс между сохранением и развитием».

Глава города добавил, что во время работы форума в Петербурге состоится открытие детского театра танцев, который станет центром целого балетного кампуса.

Накануне губернатор Северной столицы принял участие в открытии XII Петербургского международного инновационного форума. Участниками встречи в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стали 300 организаций из 40 стран мира.