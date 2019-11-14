Экономист объяснил, как страны БРИКС могут обезопасить себя от «SWIFT-угрозы» США



Москва, 14 ноября. Вашингтон использует доллар как инструмент давления на страны, но самую опасную угрозу представляет отключение от межбанковской системы SWIFT, считает эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев.

По мнению специалиста, если страны БРИКС перестанут использовать систему SWIFT для расчетов в пользу национальных аналогов, это лишит США «санкционного рычага».

«Аналоги системы SWIFT будут полностью автономными и позволят России, Китаю и Индии не касаться долларовых расчетов, тем самым снимая санкционное давление», — пояснил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Сейчас Россия, Индия и Китай работают над созданием альтернативы SWIFT. Задумка межбанковской кооперации стран БРИКС заключается в намерении перекодировать информацию о расчетах в формат той платежной системы, с которой каждой из стран работать удобнее. Кроме того, участницы БРИКС хотят упростить торговлю со странами, попавшими под санкции США.

Эксперты считают, что риск отключения России от SWIFT, очень маленький, ведь экономика РФ имеет огромное значение для мировых финансов. Но при всем при этом нельзя забывать о том, что несколько российских банков еще в начале «санкционной истерии» отключали от системы. Правда, всего на несколько часов. Так или иначе, подобные меры только дали Москве дополнительный стимул развивать российский аналог SWIFT.

Над Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) работал Центробанк. Она уже активно внедряется внутри страны. В этом году ЦБ РФ представил СПФС в Китае. Теперь Москва и Пекин работают над новым механизмом расчетов, который станет «шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT».

«У Индии нет своего аналога, но разработки России и Китая очень просто импортируются. <…> На выходе мы увидим тройственную систему, которой можно пользоваться в любой стране без рисков того, что кто-то может в нее вмешаться и навязать свою волю», — подчеркнул Беляев.

Отметим, что интерес к альтернативе SWIFT проявляют и в Иране, и Венесуэле.