Москва, 14 ноября. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал проводить планомерную патриотическую работу с молодежью, а не ограничиваться отдельными акциями. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства России.

Шойгу предложил провести в мае 2020 года в городах воинской славы акцию «Клятва памяти» с участием юнармейцев перед ветеранами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Он подчеркнул, что память о героях должна храниться вечно. Шойгу уточнил, что молодое поколение должно знать историю, беречь традиции и не предавать их. Министр подчеркнул, что будет неправильно приурочить мероприятие к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а затем забыть о нем. Шойгу рассказал, как нужно воспитывать патриотизм в детях.

«Это работа которую надо делать постоянно и повсеместно», — подчеркнул Шойгу.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, что такое истинный патриотизм. Злоупотребление понятием патриотизма для решения личных задач является прибежищем для негодяев, а истинный патриотизм — это любовь к Родине, и это чувство не продается. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин.

«Всегда были те, кто говорили, что патриотизм – это прибежище негодяев и прочее, и прочее. Это штамп такой уже давно. Я специально об этом говорю, хочу сказать вот что: если кто-то злоупотребляет понятием патриотизма и всем, что с этим связано, для решения личных задач, прячется за него (патриотизм — прим. ФАН), то да – это становится прибежищем для таких людей», — заявил Путин.

Российский лидер призвал никогда не забывать, что чувство настоящего патриота — это любовь к Родине, которую нельзя купить. Путин подчеркнул, что нельзя заставить кого-то любить страну, быть ее патриотом.

В то же время президент РФ подчеркнул, что для роста патриотизма можно разве что создать правильные условия, внимательно воспитав молодое поколение.