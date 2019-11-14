Седокову обвинили в разрушении семьи баскетболиста Тимма

Москва, 14 ноября. Популярная певица Анна Седокова продолжает публично признаваться в любви латвийскому баскетболисту Янису Тимму, которого она увела из семьи.

Седокова и ее новый возлюбленный продолжают в социальных сетях обмениваться трогательными сообщениями с признаниями в любви. 36-летняя артистка начала встречаться с баскетболистом Янисом Тимма, который младше Анны на девять лет. Кроме того, он находится в официальном браке и у него есть годовалый ребенок.

Слухи о романе Тимма и Седоковой ходили на протяжении последних месяцев. Недавно артистка в соцсетях опубликовала фотографию с возлюбленным и призналась в любви к нему. Подписчики моментально отреагировали на этот пост. Одни обвинили Седокову в том, что она ломает семью, другие, наоборот, поздравили ее с новыми отношениями и пожелали простого женского счастья.

«Подумай о его жене, прежде чем поститься. Бумеранг никто не отменял», — написал один из пользователей.

«Это ненадолго», — предупредил другой.

«Честно, я понять не могу! Можно же сделать все по человечески? Ну полюбили, ну ок! Пусть сначала разведется, и лицо жене сохранит, и вам! Жизнь завтра не заканчивается …мне здесь больше делать нечего!» — оставила гневное сообщение coach_yancherina.

«Вы круто смотритесь! Дай Вам Бог!» — написала поклонница Седоковой.

Сам баскетболист Янис Тимма в соцсетях объяснил, что с законной супругой уже давно не состоит в отношениях и не комментирует сложившуюся ситуацию. Законная жена спортсмена ранее признавалась, что когда узнала о романе супруга, чуть с ума не сошла.

«Похудела на пять килограммов, хотя и так была стройной», — рассказывала она.

Многие эксперты уверены, что Седокова хочет как можно скорее завести ребенка в новых отношениях из-за психологической травмы, полученной в первом браке. Психолог Ольга Твардовская считает, что «в тех отношениях, в которых находилась когда-то Анна Седокова, она получила негативный заряд». Об этом пишет «Пятый канал».

«Она поняла, что может быть матерью и может быть замужем, но может быть несчастлива. Для нее стали главными не мужчины, а именно дети», — объяснила она.

Не смотря на негативные высказывания в адрес Седоковой и Тимма, пара продолжает продолжают публично признаваться друг другу в любви. Если актриса публично демонстрирует, что увела из семьи мужчину, то можно предположить, что она ни капли не стесняется этого.