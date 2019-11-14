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Посольство РФ выясняет детали задержания россиян на Родосе

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Посольство РФ выясняет детали задержания россиян на Родосе

Афины, 14 ноября. Двое граждан России задержаны на греческом острове Родос по подозрению в перевозке мигрантов в Грецию из Турции. Консульский отдел российского посольства поддерживает связь с родственниками одного из задержанных.

В российском диппредставительстве сообщили, что Портовая служба Родоса 2 ноября задержала россиян А. С. Маленков и Р. Д. Беленко.

«Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», — приводит ТАСС слова представителя посольства РФ в Афинах.

Официального уведомления о задержании граждан РФ от МИД или правоохранительных органов Греции не поступало, уточнили в посольстве. Сотрудники российского диппредставительства выясняют детали произошедшего для оказания необходимого консульского содействия россиянам.

По словам родственников, моряк Маленков поехал в Турцию на заработки. Знакомый из Сочи предложил ему перевезти туристов из Турции в Италию. В первый же рейс судно попало в шторм, и его занесло в территориальные воды Греции. По информации родных моряка, вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты. 

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Источник: ТАСС
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