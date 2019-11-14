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Госдума приняла закон о приоритете при приеме в школу братьев и сестер учащихся

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Госдума приняла закон о приоритете при приеме в школу братьев и сестер учащихся

Москва, 14 ноября. Госдума приняла закон о праве преимущественного приема детей в учебные заведения, где учатся их братья и сестры. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соответствующими преференциями будут пользоваться несовершеннолетние, проживающие в одной семье и по одному адресу. Действие поправок в Семейный кодекс и закон об образовании будет распространяться как на школы, так и на детские сады.

В беседе с журналистами спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пояснил, что принятие таких мер позволит исключить ситуации, когда дети, прописанные в разных местах, не могут учиться в одном учебном заведении.

Один из авторов документа, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, отметила, что «речь идет о последовательном укреплении института семьи», которое обеспечивается принятием подобных законов.

Ранее в беседе с ФАН важность такого решения подчеркнул депутат Сергей Вострецов. По его словам, разделение братьев и сестер может их травмировать, а также сказаться на успеваемости.

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