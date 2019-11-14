В Совфеде заявили, что США сами нарвались на создание альтернативы SWIFT

Альтернатива SWIFT усилит экономический суверенитет Российской Федерации. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Альтернатива SWIFT

Россия, Индия и Китай ведут работу над созданием альтернативы межбанковской системе SWIFT для упрощения торговли со странами, в отношении которых действуют экономические санкции Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает газета Economic Times, ссылаясь на осведомленные источники.

Как предполагает издание, Российская система передачи финансовых сообщений (РСПФС) будет соединена с индийской и китайской финансовыми инфраструктурами. Пекин планирует состыковать РСПФС с ее аналогом в этой стране — Трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). При этом у Индии пока такого инструмента нет, но в Нью-Дели собираются в будущем подключить собственную систему к платформе Центрального банка Российской Федерации.

Согласно задумке, новый механизм будет функционировать таким образом, что сообщения о платежах будут перекодироваться из формата одной платежной системы в формат другой. Это, в свою очередь, позволит каждой из стран работать на удобной для себя платформе.

По мнению газеты, вопрос о создании альтернативы SWIFT, вероятно, будет обсуждаться на полях саммита БРИКС, который проходит в эти дни в Бразилии.

Ранее Счетная палата сообщила, что всем банковским организациям нужно подключиться к РСПФС Банка России. СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения банков Российской Федерации от международной системы SWIFT из-за ограничительных мер, как это уже произошло с Ираном.

Экономический суверенитет

Как отметил Олег Морозов, идея альтернативы SWIFT возникла не потому, что кто-то хочет обязательно иметь свою национальную или интернациональную альтернативную американской систему. Дело в том, что в последние годы возникли всевозможные угрозы в связи с санкционной политикой Вашингтона по самым разным направлениям.

«Причем не раз обсуждался вопрос о том, что кого-то могут в рамках санкционной политики отключить от SWIFT, тем самым создать некие проблемы в проведении платежей для этой страны. Поэтому идея для альтернативных вариантов давно обсуждалась, так же как наша платежная система «МИР». В воздухе давно витает идея создания альтернативных финансовых маршрутов, которые могли бы не зависеть от SWIFT», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор обратил внимание, что эта идея порождена современной недобросовестной, санкционной и протекционистской политикой Соединенных Штатов. Другие экономики будут искать для себя способы защиты от действий, которые могли бы подорвать их финансовую систему и платежные возможности.

«Альтернатива SWIFT усилит экономический суверенитет России. Это вопрос финансовой и экономической безопасности. Если бы мы зависели от SWIFT настолько, что не имели бы никаких альтернатив, то мгновенно нам могли бы нанести очень серьезный экономический удар. И не только по нам, но и по Китаю, и по Индии. Американцы сами нарываются на подобного рода ответные действия в силу того, что ведут себя в экономике мировых финансов как слон в посудной лавке», — заключил Олег Морозов.

Уже в 2012 году разговоры перешли в практическую плоскость после отключения 14 иранских банков от системы в рамках санкций Евросоюза против Ирана. Тогда логично было предположить, что отключение от SWIFT может стать рычагом давления, в том числе и на Российскую Федерацию. В ответ появилась Система ПФС.