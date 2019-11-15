США и курдские радикалы похитили триллион сирийских фунтов с незаконного вывоза нефти

Дамаск, 15 ноября. Курдские радикалы совместно с Соединенными Штатами Америки похитили почти триллион сирийских фунтов, полученных от незаконного вывоза нефти из месторождений на восточном берегу Евфрата. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит отметить, что большая часть добычи нефти в Сирии сосредоточена в районах к востоку от Евфрата, эти районы долгое время были под контролем американских военных сил и курдских террористов.

Курдские боевики так называемых «Демократических сил Сирии» контролируют районы к востоку от Евфрата, в том числе часть исторического региона Джазира и часть провинции Дейр-эз-Зор. Нефтегазовые месторождения на этой территории находятся в ведении энергетической комиссии курдов, которая добывает нефть самым примитивным путем, что приводит к большим потерям топлива, а также к разрушению скважин.

Как правило, курдские ополченцы незаконно добывают и транспортируют сирийскую нефть, а затем продают по заниженным ценам.

Напомним, что сирийской правительственной армии удалось отбить часть нефтегазовых месторождений у террористических группировок. В данный момент они находятся на этапе восстановления.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Ракка началась реконструкция нефтегазовых месторождений, которые совсем недавно находились в руках боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство1». Из-за постоянных диверсий террористических группировок нефтегазовые месторождения были очень сильно истощены — у джихадистов нет специальных инструментов для добычи топлива, поэтому они получают нефть максимально примитивным способом, разрушая при этом сами скважины.

По словам сирийских властей, повторный запуск нефтегазовых месторождений потребует больших усилий. И все же, они не теряют надежды на то, что все разрушенные скважины будут восстановлены.

Как сообщало ранее Минобороны России, США продолжают заниматься незаконной добычей и контрабандой сирийской нефти. Согласно данным ведомства, ежемесячно США зарабатывают с этого порядка 30 миллионов долларов. Грабительскую деятельность американского правительства охраняют боевики из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оставшиеся на территории нефтегазовых месторождений Сирии после сделки с курдскими боевиками, а также прибывшие из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

1 Организация запрещена на территории РФ.