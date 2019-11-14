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Глава Минобороны Украины назвал врага своей страны «из пяти букв»

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Глава Минобороны Украины назвал врага своей страны «из пяти букв»

Киев, 14 ноября. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что имя врага его страны состоит из пяти букв. Украинский министр в очередной раз говорил о России.

Украинские власти продолжают настаивать на существовании так называемой «российской агрессии». Министр обороны страны убежден, что между двумя государствами невозможны никакие финансово-экономические отношения. Своим мнением он поделился на странице в Facebook.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия (по-украински пишется «Росія». — Прим. ФАН) ... — написал Загороднюк в соцсети. — Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов».

Глава военного ведомства Украины призвал сделать все возможное для интеграции страны с НАТО на всех уровнях. Он констатировал, что держит этот вопрос на личном контроле.

Глава Минобороны Украины назвал врага своей страны «из пяти букв»

Россия неоднократно отвергала обвинения Киева в так называемой «агрессии». В Кремле подчеркивали, что страна заинтересована в стабильной и целостной Украине, которая является государством-соседом.

Накануне украинский олигарх Игорь Коломойский выступил с предложением восстановить отношения с Россией. Он добавил, что США использовали Украину для достижения своих геополитических целей. Бизнесмен выразил мнение, что когда-нибудь конфликт между странами закончится. Он также добавил, что спустя определенный период времени украинцы и жители Донецкой и Луганской народных республик также смогут жить в мире. По мнению Коломойского, народ устал от войны.

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