Госдума приняла закон о запрете участия в НКО для подозреваемых в финансировании терроризма

Москва, 14 ноября. Госдума приняла закон, запрещающий участие в некоммерческих организациях лицам, которые подозреваются в причастности к финансированию терроризма.

Закон запрещает быть учредителями, участниками или членами некоммерческих организаций (НКО) лицам, денежные средства которых были заморожены межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.

Документ был разработан на основе результатов национальной оценки рисков финансирования терроризма, по итогам которой были зафиксированы случаи участия в руководстве НКО лиц, причастных к экстремизму и терроризму. По мнению авторов законопроекта, данная мера не позволит использовать некоммерческие организации в качестве инструмента для финансирования терроризма.