Названа вероятная причина стрельбы в колледже Благовещенска. События дня. ФАН-ТВ

Названа вероятная причина стрельбы в Благовещенске

трелка в Благовещенске могли спровоцировать конфликты со сверстниками. Как рассказал нашему изданию источник, студент вел прицельный огонь по сокурсникам, которые издевались над ним самим или над его подругой. По имеющимся сейчас данным, огонь отрыл 19-летний Данил Засорин, который также учился в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Что поражает в этой трагедии — парень без проблем пронес в здание ружье, на проходной не было металлоискателя. При этом известно, что огнестрел он приобрел легально, имеет охотничий билет. То есть справки о психическом здоровье при нем тоже имелись. Чем это обернулось, рассказали в МВД по Амурской области:

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — рассказал Сергей Чебарев, Врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области.

Напомним, что стрельба прогремела в колледже сегодня утром. Студент убил одного из сокурсников и ранил еще троих. Увидев полицейских, он выстрелил в их сторону, а затем покончил с собой. Дело взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения подготовить отчет о причинах трагедии.