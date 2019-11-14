Названа вероятная причина стрельбы в колледже Благовещенска. События дня. ФАН-ТВ

Названа вероятная причина стрельбы в Благовещенске
трелка в Благовещенске могли спровоцировать конфликты со сверстниками. Как рассказал нашему изданию источник, студент вел прицельный огонь по сокурсникам, которые издевались над ним самим или над его подругой. По имеющимся сейчас данным, огонь отрыл 19-летний Данил Засорин, который также учился в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Что поражает в этой трагедии — парень без проблем пронес в здание ружье, на проходной не было металлоискателя. При этом известно, что огнестрел он приобрел легально, имеет охотничий билет. То есть справки о психическом здоровье при нем тоже имелись. Чем это обернулось, рассказали в МВД по Амурской области:
«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции, злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий, в это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу», — рассказал Сергей Чебарев, Врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области.
Напомним, что стрельба прогремела в колледже сегодня утром. Студент убил одного из сокурсников и ранил еще троих. Увидев полицейских, он выстрелил в их сторону, а затем покончил с собой. Дело взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения подготовить отчет о причинах трагедии.
Расследование о крушении Boeing-737 в Казани завершилось
Следственный комитет тем временем завершил расследование, которое длилось шесть лет. Речь об авиакатастрофе Boeing-737 в Казани. В 2013 году лайнер разбился при посадке, завершая рейс из Москвы в столицу Татарстана. Теперь следствие уверено — экипаж допустил фатальную ошибку, самолет был введен в «сложное пространственное положение». Более того, командир воздушного судна Рустем Салихов не мог иметь достаточных навыков пилотирования, поскольку работал по фальшивым документам. Он, другие члены экипажа, пассажиры — все 50 человек, находившихся тогда на борту, погибли. Обвинение предъявлено сотрудникам авиакомпании «Татарстан» и региональной Росавиации, допустившим Салихова к полетам. Ключевая статья — халатность.
Моралес назвал США источником госпереворота в Боливии
Госпереворот в Боливии уходит корнями в США — такую безапелляционную оценку дал бывший президент латиноамериканской страны Эво Моралес. Он ответил на действия властей Соединенных Штатов, которые на днях признали новое самопровозглашенное правительство Боливии. Напомним, что Эво Моралес оставил президентский пост на фоне многотысячных протестов. Они начались 20 октября, когда политик, возглавлявший страну с 2006 года, переизбрался на четвертый срок. Протестующие устроили беспорядки и даже напали на дом бывшего лидера — тот вынужденно бежал в Мексику, где ему дали политическое убежище. Теперь во главе страны оказалась вице-спикер сената Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Моралес назвал это экономическим и политическим заговором.
Туск предрек Великобритании роль аутсайдера
Великобритания станет аутсайдером и второсортным игроком, если выйдет из Евросоюза. Такую незавидную оценку дал глава Евросовета Дональд Туск. Он считает, что глобальная роль Лондона возможна лишь в континентальном альянсе — в ином же случае можно говорить ни много ни мало о конце Британской империи. Туск призвал Лондон несмотря ни на что отказаться от Brexit и даже сравнил его с футбольным матчем, где наступило дополнительное время, а дело идет к серии пенальти. Вполне возможно, что в Соединенном Королевстве (на родине футбола) такая риторика и подействует. Хотя премьер-министр страны Борис Джонсон все же намерен вывести страну из ЕС. Правда сделать это он собирался еще 31 октября, но в итоге процесс Brexit не уложился в срок, и, возможно, сорвет и следующий дедлайн.