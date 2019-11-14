Набравшие донатов Савостьянов и Локтев скрывают расходы на выборы в МГД

Москва, 14 ноября. Депутаты Сергей Савостьянов и Дмитрий Локтев, которые числились в списках «Умного голосования», не сдали вовремя финансовую отчетность по избирательной кампании. Теперь столичным парламентариям грозит административное наказание — штраф в размере 20–25 тысяч рублей.

Единый день голосования состоялся более двух месяцев назад. Несмотря на это, скандалы, связанные с предвыборной кампанией, до сих пор не утихают. Кандидаты, которые числились в списках «Умного голосования» скандального блогера Алексея Навального, до сих пор не предоставили финансовую отчетность по расходованию средств со своих избирательных счетов.

Как передает «Политика сегодня», речь идет о депутатах Сергее Савостьянове и Дмитрии Локтеве. По информации издания, они должны были отчитаться о расходах на избирательную кампанию еще 10 октября, однако до сих пор не предоставили документацию.

Сокрытие отчетности грозит привлечением к административной ответственности. В соответствии со статьей 5.17 КоАП РФ, депутатам могут предписать выплатить штраф в размере от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.

Помимо Савостьянова и Локтева, отчетность не предоставили и другие выдвиженцы в Мосгордуму, которых активно продвигал Навальный. Речь идет о Любови Соболь, Константине Янкаускасе, Иване Жданове и других. Во время предвыборного периода они активно просили сторонников «донатить» на их избирательные счета. Теперь нарушители должны будут выплатить штраф, однако его суму вряд ли можно сравнить с тем, сколько им удалось заработать на избирательной кампании, резюмирует издание.