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В Госдуме предложили обсудить с Росгвардией вопросы безопасности в учебных заведениях

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В Госдуме предложили обсудить с Росгвардией вопросы безопасности в учебных заведениях

Москва, 14 ноября. Необходимо провести большие парламентские слушания по вопросам обеспечения безопасности в российских учебных заведениях. Такую инициативу в ходе заседания озвучил депутат Госдумы Борис Чернышов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Есть предложение провести по теме безопасности и в вузах, и в средне-профессиональном звене, и в школах, и в детских садах — везде — большие парламентские слушания», — заявил Чернышов.

По словам заместителя председателя комитета по образованию и науке, в обсуждении должны принять участие представители Росгвардии.

«[Необходимо] подумать, как наши коллеги, которые занимаются безопасностью, могут помочь искоренить эту проблему», — добавил парламентарий.

Он также указал, что трагедия в Благовещенске «в очередной раз показывает, насколько хрупка система безопасности в наших образовательных учреждениях».

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