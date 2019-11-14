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На игрока «Нефтехимика» претендуют ЦСКА, «Ростов», «Рубин» и «Локомотив»

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На игрока «Нефтехимика» претендуют ЦСКА, «Ростов», «Рубин» и «Локомотив»

Москва, 14 ноября. На атакующего полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова претендует сразу несколько команд РПЛ, сообщили источники Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, помимо ЦСКА, который уже выступал с предложением по игроку, за одним из лучших футболистов ФНЛ следят «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». Известно также об интересе к Макарову со стороны «Сочи».

Отмечается, что «Нефтехимик» хочет получить за игрока 23 миллиона рублей. Все клубы готовы удовлетворить финансовые запросы нижнекамского клуба, поэтому выбор, в какой команде продолжать карьеру, остается за 21-летним футболистом. Исключение составляет «Ростов», который лишь обозначил интерес к игроку, но из-за финансовых проблем пока не может подтвердить свое предложение. 

Макаров перешел в «Нефтехимик» из «Оренбурга» летом этого года: ранее он выступал за клуб на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 18 матчей, 11 голов и 2 результативных передачи.

Накануне главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин подтвердил информацию о финансовых проблемах команды.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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