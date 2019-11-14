СМИ назвали самых высокомерных российских звезд

Москва, 14 ноября. СМИ назвали самых высокомерных звезд России, в список, в частности, попали футболист Андрей Аршавин и телеведущая Ксения Собчак.

Журналисты назвали «блондинку в шоколаде» одной из самых высокомерных звезд. Собчак выросла в обеспеченной семье и с ранних лет смотрела на всех с высоко поднятой головой, «видя в людях из малообеспеченной семьи «нищих».

Аршавин также угодил в этот рейтинг. После того, как спортсмен стал известным, он начал зарабатывать миллионы. Став звездой футбола в России, он перебрался в Англию, однако там спортивная карьера у него особо не задалась. Бывший капитан сборной РФ по футболу стал оскорблять фанатов и выходил на агрессивные поступки. В итоге с Аршавиным прекратили сотрудничать и европейские, и российские клубы.

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева прямолинейная и не боится сказать человеку в лицо все, что она думает о нем. Зачастую это выглядит некрасиво. Гузеева, которая является постоянной ведущей программы «Давай поженимся», например, может грубо высказаться в адрес участника шоу.

Ведущая скандального телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова также славится своим высокомерием. На программе «Бабий бунт» девушка устроила скандал из-за того, что ей не давали вставить слово. Также знаменитость закатила истерику, когда ей не уступили место в бизнес-классе в самолете, при том что билет у нее был экономкласса.

Не обошлось в рейтинге без короля российской эстрады Филиппа Киркорова, отметил SM-News. Он также словил звездную болезнь. Артист зачастую попадает в скандальные истории, например, он набросился на работницу премии «Золотой граммофон», когда его попросили поменять свет для своего концертного номера.